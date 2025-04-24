Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу заключить промежуточное соглашение по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает портал Axios.

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«Аракчи сказал Уиткоффу во время переговоров в субботу, что достичь окончательного соглашения в предложенные президентом Трампом сроки, возможно, не удастся, и спросил, не следует ли сторонам сначала договориться о временной сделке», — говорится в материале.

Отмечается, что Уиткофф не согласился с предложением Аракчи и заявил, что хочет сосредоточиться на достижении всеобъемлющей сделки в течение установленного Трампом срока в 60 дней. Однако он добавил, что если станет ясно, что времени на заключение подобного соглашения окажется недостаточно, то стороны смогут вернуться к идее временной сделки.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отклонил идею Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана, чтобы продолжить переговоры с Тегераном.