Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что согласие украинской стороны на территориальные уступки России может сделать более реальным достижение мира.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

«Это то, что мы считаем одной из предпосылок (мирного урегулирования)», — подчеркнул президент ЮАР.

Ранее сенатор Алексей Пушков сказал, что лидеры стран ЕС могут поменять позицию по статусу Крыма в случае, если Соединённые Штаты признают его частью России.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Киев будет вынужден в какой-то степени отступить от своих требований в переговорах с Россией об урегулировании конфликта на Украине.