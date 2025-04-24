Президент ЮАР призвал Зеленского уступить территории России
Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что согласие украинской стороны на территориальные уступки России может сделать более реальным достижение мира.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет Reuters.
«Это то, что мы считаем одной из предпосылок (мирного урегулирования)», — подчеркнул президент ЮАР.
Ранее сенатор Алексей Пушков сказал, что лидеры стран ЕС могут поменять позицию по статусу Крыма в случае, если Соединённые Штаты признают его частью России.
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Киев будет вынужден в какой-то степени отступить от своих требований в переговорах с Россией об урегулировании конфликта на Украине.