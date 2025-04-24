Ватикан показал первые фотографии будущей гробницы папы Римского Франциска

Служба печати Святого престола распространила первые фотографии проекта будущей гробницы папы Римского Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, гробница сделана из лигурийского мрамора с надписью на латыни «Франциск». Сверху в нише расположен декорированный крест. Гробница располагается между двумя капеллами — Паулиной (Павла V) и Сфорца.

В настоящее время место захоронения Франциска закрыто панелями, в церковь не иссякает поток паломников и туристов.

В своем завещании папа Римский попросил похоронить его в простой гробнице на уровне земли без особых украшений.

Напомним, что папа Римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела папы Римского состоится 26 апреля.