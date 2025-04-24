Политолог ответил на вопрос о признании Крыма частью РФ в Европе

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с Рамблером высказался о возможности признания Крыма российским в Европе, а также оценил вероятность раскола в ЕС по данному вопросу.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские чиновники опасаются раскола в НАТО и Евросоюзе из-за требования президента США Дональда Трампа к Киеву признать Крым частью России. Кроме того, в материале издания отмечалось, что европейцы отказались поддерживать соответствующие попытки Вашингтона.

Я не верю в то, что Европейский союз признает Крым частью Российской Федерации до того, как это сделает киевский режим. Но для Зеленского такое признание будет смерти подобно. Как только это произойдет, он потеряет все шансы на переизбрание и станет политическим трупом. Поэтому украинское руководство в силу личных амбиций сейчас такого не допустит, и Евросоюз как объединение на такой шаг не пойдет. При этом тут возможны другие варианты. Так, если состоится признание Крыма частью РФ со стороны США, то в этом случае вполне возможны точечные признания со стороны ряда европейских стран. Полагаю, такими странами в первую очередь могут стать Венгрия и Словакия, а впоследствии к ним могут присоединиться и другие страны, которые демонстрируют относительно нейтральную позицию, например Австрия. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Вместе с тем эксперт допустил, что в Европе может произойти раскол по вопросу признания Крыма частью России.

«Он произойдет в случае активных действий со стороны США. Страны, которые предпочтут Вашингтон в качестве своего основного партнера, пойдут следом за ним. Те же страны, которые примут решение следовать общеевропейскому курсу, соответственно, останутся в фарватере Брюсселя», - отметил специалист.

Политолог также напомнил о недавнем заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Евросоюзу для конкурентоспособности в мире нужна дешевая безопасность и дешевая энергия.

«Дешевая безопасность – это безопасность за счет США, а дешевая энергия – это российские энергоносители. Соответственно, тут можно говорить о том, что Европа оказалась в ситуации, когда ей придется либо повышать расходы на оборону и продолжать платить высокую цену за газ, либо идти на уступки или России, или США, или обеим странам. Вопрос в том, что тут перевесит – желание сопротивляться России и неготовность прекратить финансирование киевского режима, или же экономическое благополучие европейских избирателей. Вот такая дилемма сейчас стоит перед Европой», - сказал он.

Дональд Трамп готов и в дальнейшем оказывать давление на Европу для продвижения собственных инициатив, подчеркнул Орлов.

«Трамп – это нацеленный на результат человек, и одна из задач введения им новых тарифов – это сделать Европу более лояльной по отношению к политической деятельности США. Соответственно, американцы могут сделать поблажки для тех стран, которые захотят отмены пошлин. И Трамп будет продолжать оказывать давление до тех пор, пока будет верить в успех. 30 апреля исполнится сто дней с момента его вступления в должность президента, и, насколько я могу судить, к этой дате он хочет получить результат в вопросе украинского конфликта. Поэтому, полагаю, к 30 апреля мы увидим определенные подвижки. Вполне реально, что стороны выйдут на перемирие», - отметил эксперт.

Ранее в ЕС высказались о признании Крыма и снятии санкций с России.