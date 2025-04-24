Стало известно, кто представит США на переговорах с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона главой американской делегации для проведения технических консультаций на уровне экспертов с Ираном. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, первый раунд консультаций пройдет в ближайшие выходные.