Politico: Майкл Антон представит США на переговорах с Ираном

ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона главой американской делегации для проведения технических консультаций на уровне экспертов с Ираном. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Стало известно, кто представит США на переговорах с Ираном
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По их информации, первый раунд консультаций пройдет в ближайшие выходные.

"Он [Антон] идеально подходит для этой работы, учитывая его опыт и интеллект. Самое главное, он обеспечит выполнение поставленных президентом Трампом задач по этому вопросу", - приводит издание слова представителя американского правительства.

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