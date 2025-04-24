Стало известно, кто представит США на переговорах с Ираном

Politico: Майкл Антон представит США на переговорах с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона главой американской делегации для проведения технических консультаций на уровне экспертов с Ираном. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их информации, первый раунд консультаций пройдет в ближайшие выходные.
"Он [Антон] идеально подходит для этой работы, учитывая его опыт и интеллект. Самое главное, он обеспечит выполнение поставленных президентом Трампом задач по этому вопросу", - приводит издание слова представителя американского правительства.