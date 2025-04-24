Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, выданный в марте 2023 года, не имеет юридической силы на территории Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, министр юстиции Италии Карло Нордио все еще не направил решение МУС генеральному прокурору Рима, что необходимо для его передачи в Апелляционный суд и приведения в исполнение.

Без этого шага ордер формально не вступит в силу в стране, которая признает юрисдикцию суда, уточнили эксперты.

Журналисты напомнили, что в январе власти республики заявили о неприкосновенности глав государств на своей территории в соответствии с Венской конвенцией. Этот иммунитет, добавили они, распространяется на Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лидеров стран.

Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В МИД России подчеркнули, что Москва не ратифицировала Римский статут, назвали решения суда юридически ничтожными.