Большинство европейских лидеров согласны с тем, что Киеву нужно пойти на территориальные компромиссы. Такое заявление сделал экс-чиновник НАТО Камиль Гранд.

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«Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса, но не того, который будет навязан им и украинцам», — процитировала его газета The New York Times.

Зеленский: «у украинцев лопнет терпение» после ударов по Киеву

Как сообщала газета Financial Times, европейские союзники Украины пытаются убедить руководство страны пойти на территориальные уступки ради достижения мира.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский теряет не только территории, но и рассудок.