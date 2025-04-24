Дочь премьер-министра Франции подставила отца рассказом об избиении в школе

Дочь премьер-министра Франции Франсуа Байру заявила, что её жестоко избили в частной католической школе. Таким образом, она оказалась в центре разгорающегося скандала о сексуальном насилии, потрясшего Пятую республику.

53-летняя Элен Перлан рассказала Paris Match, что старший священник в Нотр-Дам-де-Бетаррам избил её на глазах у сверстников во время пребывания в летнем лагере в 1980-х годах, когда ей было 14 лет, но она заявила, что никогда не рассказывала об этом своему папе.

Скандал в Бетарраме, который разгорался в течение нескольких месяцев, пошатнул позиции нынешнего премьер-министра, отмечает The Guardian. Перед ним встают вопросы о том, знал ли он о десятилетиях предполагаемого широко распространенного насилия, в том числе сексуального, в школе. И если да, то почему не предпринял никаких мер.

Байру, бывший министр образования. Он много лет был местным политиком в юго-западном районе рядом со школой, трое его детей учились в ней, а его жена преподавала там катехизис. Он неоднократно отрицал, что знает о каких-либо обвинениях в насилии.

Перлан, история которой вошла в так называемую книгу выживших, которая будет опубликована на этой неделе, рассказала: однажды ночью отец Латриге внезапно схватил её за волосы, протащил по полу несколько метров, затем стал бить кулаками и ногами по всему телу, особенно по животу. Девочка обмочилась и пролежала в таком состоянии всю ночь.

Она добавила, что школа была организована по типу секты. Там оказывалось в том числе и психологическое давление, как на учеников, так и на учителей.

Всего с февраля прошлого года было подано 200 юридических жалоб, обвиняющих священников и персонал Бетаррама в физическом или сексуальном насилии с 1957 по 2004 год. Девяносто из этих жалоб предполагают сексуальное насилие, включая одну, в которой утверждается о групповом изнасиловании двумя священниками. Две жалобы привели к обвинениям против бывшего руководителя в предполагаемом сексуальном насилии над несовершеннолетней в 2004 году и предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней с 1991 по 1994 год. Некоторые другие обвинения уже вышли за рамки срока давности судебного преследования.

В феврале левые законодатели сообщили парламенту, что Байру, должно быть, знал о широко распространенном физическом и сексуальном насилии еще в 1990-х годах, когда он был министром образования и когда он также был местным политиком. Однако сам Байру всё это отрицает. Он также заявил в парламенте, что люди готовят «искусственный скандал» против него.

В этом месяце парламентская комиссия заслушала два показания под присягой, которые опровергли утверждение Байру о том, что он не знал об обвинениях, касающихся школы Бетаррам.

Ален Онтанг, следователь, который в 1998 году расследовал обвинение в изнасиловании директора школы, заявил под присягой, что судья сообщил ему, что расследование откладывается из-за вмешательства Байру, который тогда был председателем местного совета.

Судья Кристиан Миранд подтвердил, что обсуждал обвинения в изнасиловании с Байру, но сказал, что не помнит, чтобы говорил об этом со следователем. Байру будет допрошен парламентской комиссией 14 мая.