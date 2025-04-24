Конгрессмены призвали проверить Трампа на коррупцию
Конгрессмены от партии Демократов призвали проверить сделки президента США Дональда Трампа на возможную коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.
Отмечается, что демократы уже запросили соответствующую информацию у фирм, которые заключали сделки с администрацией Трампа. Ранее американский президент заключил несколько сделок с рядом юридических фирм — согласно договоренностям, с компаний снимались санкции и ограничения, но взамен фирмы обязывались оказать администрации Трампа безвозмездные услуги. При этом, санкции в их отношении были также введены из-за Трампа — все эти фирмы участвовали в судебных процессах, оспаривающих политику президента США, после чего тот подписал особый указ, лишающий компании государственных контрактов.
Как считают конгрессмены, в этой схеме могут быть замешаны случаи взяточничества и вымогательства. В данный момент демократы уже разослали письма в компании, которые пошли на сделку с Трампом — это Kirkland & Ellis LLP, Latham & Watkins LLP, Allen Overy Shearman Sterling LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Willkie Farr & Gallagher LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP и Milbank LLP.
«Соглашения такого рода подразумевают согласие со злоупотреблением властью и заставляет задуматься о том, каким образом ваша фирма будет представлять интересы клиентов или заниматься вопросами, которые могут быть расценены как противоречащие президенту Трампу», — сказано в письмах.
Ранее 12 штатов США выступили против повышения Трампом пошлин на импорт.