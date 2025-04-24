После массированного Вооруженных сил (ВС) России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 апреля, заявил, что Москва должна прекратить огонь, если она выражает готовность к переговорам по урегулированию конфликта, подчеркнув, что у украинцев «лопнет терпение».

— Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, ей нужно прекращать массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев, — отметил лидер киевского режима на брифинге в Южно-Африканской Республике, передает Life.ru.

Владимир Зеленский прилетел в ЮАР вместе с супругой 24 апреля. Он сообщил, что Киев работает над вовлечением стран G20 в дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, и выразил уверенность в том, что стороны укрепят культурные и образовательные связи. В республике лидер киевского режима встретился с президентом Сирилом Рамафосой и представителями африканских политических, общественных и студенческих сообществ.

Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории

По словам члена парламента и главы партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгулы, Зеленский прилетел в ЮАР для того, чтобы добиться продолжения конфликта, заручившись поддержкой Глобального Юга. Парламентарий отметил, что это решение было принято в связи с отказом Вашингтона финансировать Украину. По словам Зунгулы, Зеленский не планирует говорить с теми, кто мог бы предоставить какие-то решения для урегулирования конфликта.

24 апреля появились сообщения о том, что российские войска нанесли комбинированный удар по военным объектам, расположенным в Киеве, в городе прогремели мощные взрывы. Журналисты уточнили, что удары нанесли в ночь с 23 на 24 апреля, в Голосеевском районе города горели автомобили и здания.