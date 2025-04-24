Мошенники размещают фейковые новости о Папе Римском для кражи данных

Мошенники после смерти Папы Римского Франциска размещают в соцсетях фейковые новости о нём с вредоносными фишинговыми ссылками для кражи личных данных и получения доступа к банковским аккаунтам жертв, пишет Politico.

Как следует из отчёта компании в сфере IT-безопасности Check Point, мошенники публикуют вредоносные ссылки с информацией о том, что понтифик якобы не умер, используя в том числе изображения и видео с папой Франциском, сгенерированными с помощью нейросетей.

Данные публикации распространяются преимущественно в TikTok и Instagram*, отметили в издании.

Ранее стало известно, что Россию на похоронах Папы Римского будет представлять глава Минкультуры Ольга Любимова.

Похороны папы Франциска состоятся 26 апреля.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что папа умер от мозгового инсульта.

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