Politico: мошенники размещают фейковые новости о Папе Римском для кражи данных
Мошенники после смерти Папы Римского Франциска размещают в соцсетях фейковые новости о нём с вредоносными фишинговыми ссылками для кражи личных данных и получения доступа к банковским аккаунтам жертв, пишет Politico.
Как следует из отчёта компании в сфере IT-безопасности Check Point, мошенники публикуют вредоносные ссылки с информацией о том, что понтифик якобы не умер, используя в том числе изображения и видео с папой Франциском, сгенерированными с помощью нейросетей.
Данные публикации распространяются преимущественно в TikTok и Instagram*, отметили в издании.
Ранее стало известно, что Россию на похоронах Папы Римского будет представлять глава Минкультуры Ольга Любимова.
Похороны папы Франциска состоятся 26 апреля.
Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что папа умер от мозгового инсульта.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.