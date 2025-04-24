Конгрессмены намерены проверить сделки Трампа на взяточничество

Конгрессмены, представляющие Демократическую партию, как сообщает телеканал ABC.запросили у юридических фирм, заключивших сделки о безвозмездной работе на администрацию президента США Дональда Трампа взамен на отмену введенных против них санкций, информацию о сделках, чтобы проверить на предмет возможного нарушения законодательства.

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Ранее Трамп заключил сделки с рядом юрфирм, снимающие с них ограничения взамен на оказание администрации безвозмездных услуг. Эти фирмы попали под санкции из-за участия в судебных процессах, оспаривающих политику Трампа. В итоге несколько фирм согласились пойти на сделки и оказать администрации безвозмездные услуги стоимостью примерно 1 млрд долларов.

Демократы, как сообщает ABC, разослали письма девяти юридическим фирмам, этой весной заключившим указанные соглашения, в которых задаются вопросом, нарушают ли сделки федеральные законы о взяточничестве, мошенничестве или рэкете.

Конгрессмены запросили у фирм их мотивацию для заключения сделок, а также подробности каждой сделки, которые собираются проверить на соответствие этическим стандартам.