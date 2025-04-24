Макрон: Украина не может согласиться на прекращение огня

Украина не может согласиться на прекращение огня после удара ВС России по Киеву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BFMTV.

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По его словам, якобы «гнев» президента США Дональда Трампа должен быть направлен на Россию.

До этого Трамп заявил, что недоволен ударом России по Киеву.

Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар.

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Под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.