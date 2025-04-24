Пока вы не уснули: предложения Британии Украине и причина пожара в  «Москва-Сити»

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Раскрыты предложения Британии Украине на встрече в Лондоне

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Британские дипломаты использовали встречу в Лондоне для того, чтобы убедить Украину сблизить позиции с США касательно урегулирования конфликта.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне для того, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, которое представил Вашингтон. Британские официальные лица предупредили Украину, что США вряд ли вернутся за стол переговоров, если не увидят явного прогресса в ближайшие дни», — передает издание.

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Названа причина пожара со взрывами на территории «Москвы-Сити»

Пожар, после которого последовали взрывы, произошел на территории «Москвы-Сити» из-за брошенного окурка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, загорелись строительные материалы, а после из-за выросшего давления взорвались три баллона с горючим. Личность виновника происшествия, который бросил непотушенный окурок, устанавливается.

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Трамп обратился с призывом к Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.

Как отметил в своей публикации хозяин Белого дома, он «недоволен российскими ударами по Киеву».

"Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5 тысяч солдат погибают каждую неделю", - написал Трамп, призвав заключить мирную сделку.

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Турции предрекли разрушительную катастрофу

В будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. Разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годами, об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, передает «РИА Новости».

По его словам, землетрясение, произошедшее в Стамбуле в среду, стало «своего рода тренировкой». Более разрушительные толчки ожидаются в регионе Фракии.

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В Кремле отреагировали на угрозу США выйти из переговоров по Украине

Работа с американской стороной по переговорам о мире на Украине продолжается, несмотря на угрозу США выйти из переговорного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Официальному представителю Кремля в ходе брифинга был задан вопрос о том, с кем будут вестись переговоры в случае, если Вашингтон примет решение выйти из переговорного процесса.

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Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

ВСУ пытаются перебросить резервы в Горналь Курской области, в населенном пункте идут ожесточенные бои.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Бойцы "Севера" ведут активную фазу операции по освобождению последнего остающегося за ВСУ населенного пункта в Курской области - села Горналь. Штурмовики ворвались на территорию населенного пункта, идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются перебросить резервы", - сказал собеседник агентства.

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Иван Попов отреагировал на пятилетний приговор стихами

Генерал Иван Попов отреагировал на приговор в размере пяти лет в стихотворной форме.

По данным канала, после оглашения приговора Тамбовским гарнизонным военным судом бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов прочитал стихи и поблагодарил жестами всех, кто пришел его поддержать.

По совокупности преступлений Попову окончательно назначили пять лет колонии. Он будет отбывать их в колонии общего режима. Также суд лишил генерала воинского звания и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

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В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

Примерно в 03:00 в ночь на 23 апреля 25-летний москвич поджег бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену здания ФСБ на Лубянке. Огонь не разгорелся, а злоумышленника задержали.

Об этом в четверг, 24 апреля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Попытка поджога произошла около 3 часов ночи 23 апреля. Мужчина подошёл к зданию ФСБ, поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену. Огонь не разгорелся и потух через несколько минут. Через два часа подозреваемого задержали — им оказался 25-летний житель столицы Егор Г, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

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В МО Казахстана отреагировали на информацию о подготовке к войне с Россией

Информация, что принятый в Казахстане закон «О территориальной обороне» направлен против России, не соответствует действительности. Об этом заявили в МО республики.

В ведомстве отметили, что Россия является стратегическим партнёром Казахстана, а сам закон направлен на укрепление безопасности внутри республики.

«Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона… не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — говорится в публикации, текст которой приводит портал Stopfake.

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Украина откажется от напряжения в 220 вольт

Власти Украины решили перейти на европейские стандарты напряжения в сети, отказавшись от прежних 220 вольт.

Об этом пишет «Экономическая правда».

«Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — цитирует издание профильную украинскую Нацкомиссию.

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