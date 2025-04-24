Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.

Как отметил в своей публикации хозяин Белого дома, он «недоволен российскими ударами по Киеву».

"Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5 тысяч солдат погибают каждую неделю", - написал Трамп, призвав заключить мирную сделку.

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Сегодня ночью по Украине был нанесен один из самых мощных воздушных ударов за всю специальную военную операцию. В Киеве зафиксированы повреждения объектов ж/д инфраструктуры. В Харькове, по информации украинских СМИ, удар пришелся по заводу имени Малышева, специализирующимся на транспортном машиностроении, а также на местный аэропорт.

Помимо этого, в зону поражения попали цели, расположенные в различных регионах бывшей советской республики, включая Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую и Сумскую области. Кроме того, атаки были нанесены и по районам Запорожской области, находящимся под контролем ВСУ.

Украинские эксперты утверждают, что по их территории было произведено не менее 70 ракетных запусков, а также было выпущено применено около 145 БПЛА. В МВД Украины признали, что имеющихся средств ПВО у Киева явно недостаточно для отражения атак такой интенсивности.