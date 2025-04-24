Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что недоволен массированным ударом России по военным объектам в Киеве. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
ВС РФ нанесли ранее массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов, рассказали в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.
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«Я недоволен российскими ударами по Киеву. [В них] нет необходимости. И время выбрано очень неудачно», — отметил Трамп.
Американский лидер призвал президента России Владимира Путина отдать приказ о прекращении таких ударов и заключить мирную сделку.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что при ударах по Киеву якобы погибли и получили ранения гражданские лица.
«Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирие закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной», — разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.