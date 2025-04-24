Зеленский: Россия не пускает Украину в Африку

Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что у украинских властей не удается налаживать связи с африканскими странами. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», об этом он заявил во время общения с журналистами в ЮАР.

По словам Зеленского, Кремлю якобы не нравится присутствие Украины в Африке — Москве нежелательно, чтобы Киев выстраивал «гуманные» и экономические отношения со странами континента.

«Россия всегда пыталась действовать в этом направлении — и не только в Африке, но и на других континентах, в Латинской Америке, повсюду», — сказал украинский политик.

Напомним, что Зеленский прилете в Африку для переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. При этом позднее СМИ сообщили, что украинский лидер внезапно решил отменить часть мероприятий в стране и вернуться в Киев.