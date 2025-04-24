СМИ: Трамп сблизил Китай с Евросоюзом

Китай продолжает укреплять сотрудничество с государствами, которые, подобно ему, пострадали от тарифных мер, инициированных президентом США Дональдом Трампом. В ближайшее время Китай планирует отменить санкции в отношении депутатов Европейского парламента, которые были введены из-за их участия в деятельности по защите прав человека в Китае, передает «Коммерсант».

Китайская сторона надеется на то, что данная мера реанимирует крупную инвестиционную сделку с ЕС, замороженную в 2021 году на фоне трений Пекина и Брюсселя, говорится в материале.

«И хотя шансов на полноформатную разрядку в отношениях двух сторон немного, под давлением Штатов Китай и ЕС все же демонстрируют куда большее стремление наладить сотрудничество, чем до прихода Трампа в Белый дом», - пишет газета.

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Высокопоставленные дипломаты ЕС, чьи слова приводит Financial Times, отмечают, что с 2021 года ситуация претерпела серьезные изменения. По словам источников, договор немного устарел и сейчас имеет еще меньшую ценность, чем тогда.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры были приняты в отношении Китая.