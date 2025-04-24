Украине грозит дефолт

Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности на 2,6 млрд долларов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Киев может объявить дефолт уже в конце марта.

Речь идет о держателях ВВП-варрантов. Украина выпустила эти ценные бумаги с фиксированным доходом в 2015 году. Срок их погашения наступит в 2041 году. Они гарантируют инвесторам доходность в случае, если ВВП страны вырастет за год более чем на 3%. В связи с экономическим ростом в 2023 году на 5,5% украинские власти должны будут выплатить 600 млн долларов дивидендов.

В Минфине Украины заявили, что «рассмотрят все доступные варианты» после провала переговоров с держателями бумаг в Вашингтоне. При этом министр финансов Сергей Марченко говорил, что эти бумаги были выпущены «для мира, которого больше не существуют», а экономический рост 2023 года был лишь «хрупким восстановлением» после спада почти в 30%.