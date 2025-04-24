Пакистан закрыл воздушное пространство Индии на фоне обострения отношений после произошедшего 22 апреля теракта в союзной Нью-Дели территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Совет безопасности страны.

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Кроме того, уточняется, что Исламабад также объявил персонами нон-грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. В свою очередь, МИД Индии остановил выдачу виз пакистанцам и аннулирует те, что были ранее выданы гражданам южноазиатского государства.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов сообщала, что эскалация отношений между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, грозит новым вооруженным конфликтом.

Произошедший на севере Индии теракт стал крупнейшим за последние годы — его жертвами стали 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом уточнялось, что террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их об их вероисповедании.