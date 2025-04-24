В Белоруссии пресекли продажу марок с изображением Гитлера

Прокуратура Московского района Минска выявила факты предложения к покупке на сайте крупной интернет-площадки марок с изображением Гитлера, включенных в республиканский список экстремистских материалов. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что решением суда Октябрьского района Минска от 30 октября 2017 года информационная продукция "Марка с изображением Гитлера" признана экстремистским материалом.

"Однако в ходе мониторинга установлено, что на сайте интернет-магазина имелось предложение о ее приобретении неограниченному кругу лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура вынесла предписание в адрес владельца интернет-площадки, в котором потребовала "незамедлительно устранить выявленное нарушение в сфере противодействия экстремизму, исключить демонстрацию и предложение к приобретению названного экстремистского материала". По результатам исполнения акта надзора нарушение устранено, проинформировали в Генпрокуратуре Белоруссии.