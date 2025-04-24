Меркурис: Зеленский сорвал переговоры в Лондоне ещё до их начала
Владимир Зеленский сорвал переговоры на высоком уровне в Лондоне ещё до их старта. Об этом сказал британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube.
«Он [Зеленский, заранее] дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога, что нет никаких шансов, что план примут», — подчеркнул Меркурис.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что встреча по урегулированию на Украине в Лондоне прошла на менее высоком уровне из-за разногласий у участников.