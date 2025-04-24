Владимир Зеленский сорвал переговоры на высоком уровне в Лондоне ещё до их старта. Об этом сказал британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube.

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«Он [Зеленский, заранее] дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога, что нет никаких шансов, что план примут», — подчеркнул Меркурис.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что встреча по урегулированию на Украине в Лондоне прошла на менее высоком уровне из-за разногласий у участников.