Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

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Бизнесмен и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился со словами критики американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.

Маск оценил критику Трампа в адрес Зеленского
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«Именно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Соответствующим образом он отреагировал на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса с критикой Трампа в адрес Зеленского.

Накануне Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров, заявив, что он может полностью потерять Украину.

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