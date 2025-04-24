Маск оценил критику Трампа в адрес Зеленского

Бизнесмен и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился со словами критики американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.

«Именно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Соответствующим образом он отреагировал на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса с критикой Трампа в адрес Зеленского.

Накануне Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров, заявив, что он может полностью потерять Украину.