СБ Белоруссии: Запад хочет управлять населением стран ОДКБ

ТАССиещё 1

Запад стремится превратить жителей стран ОДКБ в беспамятных манкуртов, чтобы было легче ими манипулировать. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.

СБ Белоруссии: Запад хочет управлять населением стран ОДКБ
© РИА Новости
"Мы не имеем права забыть уроки истории, которые на Западе сегодня пытаются перекроить под себя", - сказал он на международной научно-практической конференции "Вклад народов государств - членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне" в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Неверовский обратил внимание, что в ход идут откровенные домыслы и ложь, манипуляции выдуманными фактами, искажение исторического контекста.

"Отрезая нас от исторических корней, они хотят лишить народ героического прошлого и уверенного будущего, отобрав у нас Великую Победу. При этом вклад советского народа в победу над фашизмом преуменьшается и замалчивается. Схема проста - сделав из нас беспамятных манкуртов, они рассчитывают, что нами будет проще манипулировать", - подчеркнул он.

По словам заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии, сегодня крайне важно с позиций развития патриотизма и национального самосознания в государствах - членах ОДКБ сохранить историческую память о трагических годах испытаний, героизме советского народа, а также сохранить свою многонациональную культуру и традиции.

"Вы сами видите, как западные пропагандисты активно насаждают в умах людей фейковую информацию о Советском Союзе как стране-агрессоре, которая якобы наравне с Германией виновна в гибели десятков миллионов людей", - указал он.

Несмотря на это, День Победы - один из самых почитаемых праздников в Белоруссии, отметил Неверовский. Он подчеркнул, что белорусский народ бережет свою историю, а самые победоносные страницы из своей более чем тысячелетней истории связывает именно с ХХ столетием.

"Память о Великой Отечественной войне для нас незыблема и свята. Наша история началась более 1 тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого столетия, если бы не героизм нашего советского народа", - заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики.

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