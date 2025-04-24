СБ Белоруссии: Запад хочет управлять населением стран ОДКБ

Запад стремится превратить жителей стран ОДКБ в беспамятных манкуртов, чтобы было легче ими манипулировать. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.

"Мы не имеем права забыть уроки истории, которые на Западе сегодня пытаются перекроить под себя", - сказал он на международной научно-практической конференции "Вклад народов государств - членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне" в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Неверовский обратил внимание, что в ход идут откровенные домыслы и ложь, манипуляции выдуманными фактами, искажение исторического контекста.

"Отрезая нас от исторических корней, они хотят лишить народ героического прошлого и уверенного будущего, отобрав у нас Великую Победу. При этом вклад советского народа в победу над фашизмом преуменьшается и замалчивается. Схема проста - сделав из нас беспамятных манкуртов, они рассчитывают, что нами будет проще манипулировать", - подчеркнул он.

По словам заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии, сегодня крайне важно с позиций развития патриотизма и национального самосознания в государствах - членах ОДКБ сохранить историческую память о трагических годах испытаний, героизме советского народа, а также сохранить свою многонациональную культуру и традиции.

"Вы сами видите, как западные пропагандисты активно насаждают в умах людей фейковую информацию о Советском Союзе как стране-агрессоре, которая якобы наравне с Германией виновна в гибели десятков миллионов людей", - указал он.

Несмотря на это, День Победы - один из самых почитаемых праздников в Белоруссии, отметил Неверовский. Он подчеркнул, что белорусский народ бережет свою историю, а самые победоносные страницы из своей более чем тысячелетней истории связывает именно с ХХ столетием.