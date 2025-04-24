Дуда раскрыл, благодаря чему мир на Украине возможен «в ближайшие месяцы»

Украинский конфликт может завершиться миром «в ближайшие месяцы» благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что, возможно, в ближайшие несколько месяцев благодаря усилиям президента Дональда Трампа и администрации США война на Украине закончится миром», — подчеркнул он.

Дуда добавил, что желает «прочного мира» на Украине по итогам мирного процесса по урегулированию кризиса.

При этом в конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что Варшава поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет.

Сикорский отметил, что «без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможным». Глава польского МИД напомнил, что свыше 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт «Ясенка» в польском Жешуве.