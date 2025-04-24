Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армии некоторых европейских стран находятся в «разобранном состоянии», а сами европейцы не заинтересованы в том, чтобы воевать с Россией. Об этом он рассказал телеканалу Russia Today.

В марте ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты. В рамках новой стратегии ЕС рекомендует свои жителям собрать предметы первой необходимости, включая еду, воду и лекарства как минимум на трое суток.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». А секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готовой к военной конфронтации с Россией.

«Европе нужно провести информационную работу и иные действия, чтобы заинтересовать людей надеть каски и нацелить их на Восток... Это очень серьезный вопрос для всех европейцев. И для Франции, и для Великобритании, у которой армия вообще в разобранном состоянии», - так Дандыкин прокомментировал планы Европы.

Также он отметил, что европейским странам необходимо развивать свой военно-промышленный комплекс. Эксперт отметил, что европейским ВПК давно никто не занимался.