Оценена вероятность военного конфликта Индии и Пакистана

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Волхонский в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможности начала военного конфликта между Индией и Пакистаном.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана. Эскалация отношений между Индией и Пакистаном грозит новым вооруженным конфликтом, отмечала ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

Волхонский не исключил возможность военного столкновения Индии и Пакистана после теракта. По словам специалиста, соответствующая перспектива во многом зависит от того, насколько оперативно и объективно в Индии проведут расследование нападения в Кашмире.

Насколько я понимаю, нападение совершила не государственная структура, а террористическая группировка. И вопрос в том, кто за ней стоит, какие цели преследовались террористами. Нужно отметить, что расстрел туристов, да еще и в пасхальную неделю, — это символический жест, очень напоминающий то, что произошло в Шри-Ланке в 2019 году [в серии взрывов, прогремевших в стране, погибло 269 человек, около 500 получили ранения – прим ред.] Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ

Эксперт выразил сомнения в причастности властей Пакистана к недавним событиям в Кашмире.

«Но у индийцев есть стремление видеть руку Пакистана за любыми терактами. Поэтому предположить, какие решения будут приняты в Индии, трудно. Исключать вероятность конфликта между странами нельзя, но, надеюсь, расследование покажет, что руки Пакистана как государства в произошедшем нет, надеюсь, что обе стороны проявят сдержанность», - сказал он.

Говоря о рисках ядерной эскалации, Волхонский напомнил, что и Индия, и Пакистан стали ядерными державами в 1998 году.

«После этого были и прямые столкновения с участием вооруженных сил Пакистана – в 1999 году, и – время от времени – крупные теракты. Но, слава богу, ядерное оружие остается для стран сдерживающим фактором. И теперь в их же интересах найти взаимопонимание», - подчеркнул эксперт.

Специалист вместе с тем ответил на вопрос о возможных посредниках в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

«Чтобы какая-либо страна сыграла посредническую роль в качестве третьей силы, нужно, чтобы обе стороны конфликта проявили соответствующее согласие и желание. Конфликт вокруг Кашмира тянется почти 80 лет - с 1947 года, при этом Пакистан настаивает на интернационализации данного вопроса, а Индия, наоборот, считает, что это вопрос двусторонних контактов и не стремится интернационализировать свои отношениях с Пакистаном. Поэтому, полагаю, какие бы то ни было посредники тут не могут сыграть существенной роли», - сказал он.

Ранее Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана.