После землетрясения в Стамбуле произошло 266 афтершоков

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что после произошедшего в среду в Мраморном море землетрясения произошло 266 повторных толчков.

"После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего вчера в 12:49 у побережья Силиври в Мраморном море, до 09:00 сегодняшнего дня было зафиксировано 266 подземных толчков. 258 из них - магнитудой от 0 до 4, семь - магнитудой от 4 до 5 и один - магнитудой более 5", - сказал министр журналистам на брифинге.

Ерликая отметил, что "погибших в результате землетрясения нет", а также "нет пострадавших, получивших травмы непосредственно из-за подземных толчков", то есть люди пострадали вследствие паники и неосторожности.

Он также указал, что власти "предоставили 101 тыс. граждан возможности укрыться вне их домов".