Лондон отменил санкции против Минобороны и спецслужб Сирии

Власти Великобритании 24 апреля отменили санкции, введенные против Минобороны, МВД и разведывательных служб Сирии во время президентства Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, отмененные санкции включали заморозку активов сирийских силовых ведомств. В уведомлении, опубликованном британским Минфином, говорится, что Министерство внутренних дел Сирии, Министерство обороны и Главное разведывательное управление вошли в число 12 организаций, на которые больше не распространяются санкции. Причины такого решения в Лондоне не указали.

Как отмечает Reuters, Запад пересматривает свой подход к Сирии после того, как повстанческие силы свергли Асада с поста президента после более чем 13 лет гражданской войны. В марте британское правительство разморозило активы центрального банка Сирии и еще 23-х сирийских организаций, включая банки и нефтяные компании.

В то же время в Лондоне подчеркивали, что санкции в отношении сторонников Асада и членов его правительства останутся в силе.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Асад покинул президентский пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. СМИ сообщали, что аль-Башир «имеет контакты с Турцией».

В феврале 2025-го ЕС отменил масштабные энергетические и транспортные санкции против Сирии, а также разморозил активы нескольких сирийских банков.