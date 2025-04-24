Эксперт рассказал об опасениях ядерного удара США по России

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что пять лет назад был убежден в готовности США нанести ядерный удар по России, но усиление ядерного потенциала РФ сделало такое развитие событий невозможным. Об этом сообщили «Известия».

О российском и американском ядерном оружии Ковальчук высказался на конференции «Экологические проблемы арктических территорий». «Известия» опубликовали видео с отрывком его выступления.

«Лет пять назад я был убежден, что американцы готовы нанести по нам ядерный удар. <…> У нас доктрина была, [допускающая нанесение удара только в] ответ, а у них - превентивная», - отметил ученый.

Ковальчук рассказал, что в США проводились масштабные исследования по созданию ядерных зарядов малой мощности. По словам ученого, он считал, что на Россию могли сбросить эти заряды с целью «напугать».

«Видимо, это понимал не только я, потому что наш президент все годы после прихода к власти первое, что делал, - укреплял ядерный потенциал. И сегодня наша ядерная триада - лучшая в мире», - подчеркнул президент Курчатовского института.

Он сослался на новый доклад американской разведки, в котором указано, что несмотря на любую помощь со стороны США и Европы, Россию победить не удастся, и Украина уже проиграла.

«Поэтому надо договариваться. А [если] не договариваться - то закончится все равно нашей победой, флагом над Рейхстагом. А это почему так? Потому что у нас есть ядерное оружие и все понимают черту, через которую нельзя перейти, потому что тогда мир исчезнет», - заключил Ковальчук.

Осенью прошлого года уходивший в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Американские СМИ писали, что ВСУ разрешено наносить удары только на курском направлении.

На фоне этого президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В доктрину включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.