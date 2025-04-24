Эксперт заявил об ожидаемом сближении России и Китая

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович счел вероятным сближение России и Китая. Соответствующим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Собеседник напомнил о том, что посол Китая в США Се Фэн ранее сделал заявление о необходимости вернуться к проекту «Сила Сибири — 2» через Монголию. Проект официально не отменен, однако пока завис, отметил Митрахович.

«То, что Китай сейчас говорит, что можно к нему вернуться, на мой взгляд, — это симптом того, что китайцы считают, что в текущей политической обстановке имеет все-таки смысл с Россией сближаться», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на тарифные войны президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, они «потом могут быть не только торговыми, но и военными». Кроме того, собеседник усомнился в том, что торговый союз Пекина и Европы возможен.

Ранее Марко Рубио счел КНР основным вызовом для США. Американский госсекретарь при этом подчеркнул, что Вашингтон хотел бы предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с Пекином.