Будет ли война: эксперт дал прогноз после теракта в Кашмире

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил, что из-за первого с 2019 года крупного теракта в индийской части Кашмира отношения между Индией и Пакистаном могут обостриться, но в большую войну это перерастет вряд ли. Об этом эксперт рассказал «Царьграду».

Ранее вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. По данным полиции, погибли 28 человек, пострадали около двадцати. Сообщалось, что двое погибших были иностранцами - гражданами Непала и ОАЭ, остальные - туристами из разных регионов Индии.

Пахалгам, где было совершено нападение, - популярное среди туристов место. Оно расположено на подконтрольной Индии территории, на которую также претендует Пакистан. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся терактом. Глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал привлечь виновных к ответственности.

После атаки Индия закрыла единственный действующий сухопутный пункт пересечения границы с Пакистаном. Между двумя странами нет прямых рейсов, поэтому этот шаг разрывает все транспортные связи между ними. Все действующие специальные визы граждан Пакистана будут аннулированы, а находящимся по таким визам в Индии пакистанцам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Волхонский отметил, что в Кашмире действует множество «негосударственных игроков», которые не подчиняются властям ни одной из стран. Они уже устраивали теракты ранее и страны «обычно находят способы для сглаживания конфликта».

Как отметил эксперт, хотя существует вероятность реализации негативного сценария, наличие ядерного оружия должно сдержать обострение. Волхонский считает, что риторика может продолжать накаляться еще некоторое время, но это не перерастет в боевые действия.