Латвия вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Документ был опубликован в официальном вестнике государственной информации Латвии.

«Выйти из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года», - говорится в тексте документа.

В приложении к закону отмечается, что такое решение было принято латвийскими властями в связи с тем, что за 20 лет с момента присоединения страны к Конвенции «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась».

«Латвийской Республике крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан. По оценке Латвийской Республики, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», - подчеркивается в приложении.

Ранее Польша решила отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин и намерена разместить их на границе с Россией и Белоруссией, так как, по словам замминистра обороны Павла Бейды, у страны «нет другого выбора».

Президент Литвы Гитанас Науседа также внес в Сейм предложение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.