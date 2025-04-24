Обзор иноСМИ: уговоры Зеленского Европой и скандал вокруг главы Пентагона

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FT: Европа уговаривает Зеленского на территориальные уступки

Европейские лидеры пытаются убедить Украину рассмотреть вариант территориальных уступок ради мирного урегулирования, сообщает газета Financial Times. Чиновник, знакомый с ходом переговоров в Лондоне, сообщил изданию, что в Британии, Франции и Германии растет обеспокоенность ужесточением позиции США по Украине.

По словам собеседника газеты, европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп «потеряет терпение» в отношении процесса урегулирования. Лидеры европейских стран изучают «компромиссные варианты», которые потребовали бы от Украины смириться с потерей территорий, но позволили бы Киеву сохранить принципиальные позиции. Ранее Трамп заявил, что публичные высказывания Владимир Зеленского об отказе признать Крым российским «юридически» вредят переговорам. Президент США подчеркнул, что Крым был потерян Украиной много лет назад и «даже не является предметом обсуждения».

Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американской, европейской и украинской делегаций в Лондоне 23 апреля прошли «хорошо», сообщает CNN. Как отмечает телеканал, Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, включает ли предложенная США сделка положение, обязывающее Киев признать Крым российским. Президент отметил, что ему «все равно» и он просто хочет завершения конфликта.

Как отметил Трамп, если обе стороны будут удовлетворены, они подпишут соглашение. Президент США подчеркнул, что у него «нет фаворитов» в украинском конфликте. Вашингтон хочет, чтобы «двое сильных и умных людей договорились», заключил Трамп.

Главу Пентагона обвинили в установке Signal на офисный компьютер

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился установить частный мессенджер Signal (заблокирован в РФ) на настольный компьютер в своем офисе в Пентагоне, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три осведомлённых источника. Как отмечает издание, это иллюстрирует степень, в которой Хегсет интегрировал использование несекретной платформы в свою работу в Пентагоне, традиционно полагающемся на высокозащищенные системы. Ранее Хегсета обвиняли в отправке секретной информации через Signal своей жене, брату и адвокату. По данным WP, установка стороннего мессенджера последовала за обсуждением Хегсетом и его помощниками того, как они могли бы обойти отсутствие сотовой связи на территории Пентагона и быстрее координировать действия с Белым домом, используя зашифрованное приложение.

Решение Хегсета установить Signal позволило ему использовать мессенджер в секретном пространстве, где его мобильный телефон и другие личные гаджеты запрещены, подчеркивает газета. При этом Шон Парнелл, пресс-секретарь Хегсета, заявил, что министр обороны «никогда не использовал и в настоящее время не использует Signal на своем правительственном компьютере». Источники The Washington Post утверждают, что мессенджер был установлен на «втором компьютере» в офисе главы Пентагона. Газета напомнила, что Signal был впервые одобрен для ограниченного использования в правительстве США администрацией Джо Байдена в 2023 году, но с помощью мессенджера не должна передаваться секретная информация и другие высокочувствительные материалы.

На что рассчитывает Зеленский после ссоры с Трампом

Напряженность вокруг сделки по Украине растет. С момента февральского скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что рассматривает Владимира Зеленского как препятствие для урегулирования. В апреле Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта. Теперь, когда в Лондоне проходят переговоры с Киевом, Трамп критикует Зеленского за отказ признать Крым российским, пишет The National Interest.

По версии издания, Зеленский, возможно, рассчитывает, что он способен «в некотором смысле» действовать в одиночку или ка минимум без американской поддержки, пока Европа рядом с ним. В статье отмечается, что в связи с этим «все взгляды сейчас устремлены на Европу»: смогут ли европейские страны предоставить достаточно вооружений и гарантий безопасности, чтобы помочь Украине продержаться до конца 2025 года. The National Interest подчеркивает, что американское влияние в мире ослабевает. Трамп может верить, что у него «все карты в руках», но Европа, Россия и Китай, вероятно, видят ситуацию иначе. В результате Украина может оказаться лишь первым случаем, когда администрации Трампа не удастся достичь поставленных ею целей.

Дюжина штатов США подала иск против тарифов Трампа

В среду, 23 апреля, 12 американских штатов подали иск, оспаривающий законность широкой тарифной политики президента Дональда Трампа, сообщает NBC News. Представители штатов заявили, что эта политика подрывает конституционные полномочия Конгресса по регулированию внешней торговли.

Судебное разбирательство, продвигаемое генпрокурором Аризоны Крисом Мейесом и его коллегой из Орегона Дэном Рэйфилдом, направлено на прекращение применения глобальных тарифов, введенных Трампом. В иске подчеркивается, что Трамп, «заявляя о своих полномочиях вводить огромные и постоянно меняющиеся тарифы на любые товары по любой причине, <…> нарушил конституционный порядок и внес хаос в американскую экономику». Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что эти тарифы «приведут к еще большей инфляции, безработице и экономическому ущербу», в результате чего потребители США «будут вынуждены платить по счетам за то, что равнозначно высоким импортным налогам». В Белом доме прокомментировали иск штатов словами, что демократы «снова отдают приоритет охоте на ведьм против президента Трампа, а не защите безопасности и благополучия своих избирателей».