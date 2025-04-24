Раскрыты планы принца Уильяма и Кейт Миддлтон на годовщину свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в Шотландию на годовщину своей свадьбы. Об этом сообщает издание People.

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29 апреля принц и принцесса Уэльские отпразднуют 14 лет со дня свадьбы. В честь такого события супруги уедут на два дня в страну, где, как отмечают журналисты, влюбились друг в друга. Старший сын короля Великобритании Карла III и Кейт Миддлтон познакомились в 2005 году в университете Сент-Эндрюс, где изучали историю искусств.

По информации журналистов, супруги посетят город Тобермори, где снимался популярный детский телесериал «Баламори», посмотрят местную ратушу и рынок ремесленников. Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон встретятся с сотрудниками службы охраны природы островов Малла и Айона и присоединятся к группе местных школьников для обучения на открытом воздухе.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

Несколько недель назад в сети появились фотографии, сделанные во время тайного отдыха принца Уильяма с женой и детьми во Франции. Члены королевской семьи были замечены на горнолыжном курорте Куршевеле.