Мирное урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов консультаций российского лидера и спецпосланника президента США. Как отметило издание Spectatore, «мирный план Дональда Трампа даже не упоминает Украину в каждом пункте, что усиливает представление о том, что судьба Киева — это раздражающее приложение для Вашингтона».

Репортёры подчёркивают, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к Белому дому и убедить Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или попытаться компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее администрация президента США подтвердила визит Уиткоффа в Москву и переговоры с Владимиром Путиным на этой неделе.