Токаев назвал главного стратегического партнера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является главным стратегическим партнёром и надёжным союзником Казахстана.

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«Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни, – отметил далее глава республики. – Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу».

«Кыргызы, живущие в горах Алатау, – наши братья, – продолжил Токаев. – С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев». «Туркмены для нас родственный народ, – сказал казахстанский лидер. – Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега Каспийского моря».

«Мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами», – заключил Токаев в своей речи на Ассамблее народа Казахстана (АНК).

В Астане проходит XXXIV сессия АНК, отмечающей в этом году 30-летие.