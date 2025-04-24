Власти Украины должны согласиться на признание Крыма российским ради достижения мирного соглашения, заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший премьер-министр Польши (2001-2004 годы) Лешек Миллер.

Он положительно ответил на вопрос ведущего радиостанции о том, должны ли в Киеве признать Крым российским.

"Я сторонник установления даже хрупкого мира. Я разделяю слова [президента США] Дональда Трампа и других, которые говорят, что люди на Украине должны прекратить убивать друг друга любой ценой", - добавил Миллер.

Кроме того, бывший польский политик подчеркнул, что Варшава не должна настаивать на борьбе "до последнего украинца".

"Мы не можем быть страной, которая хочет воевать на Украине до последнего украинца. Это дало бы нам худшую из возможных характеристик", - отметил он.

23 апреля президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что высказывания Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, "поскольку Крым был потерян много лет назад".

Зеленский сделал заявление о признании Крыма территорией России

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.