На Западе указали на важную деталь в заявлении Трампа по Украине

Выход американского президента Дональда Трампа из переговоров по Украине будет, как считает ирландский журналист Чей Боуз, смертным приговором Владимиру Зеленскому.

«Трамп, скорее всего, уйдет из Украины, если Зеленского не отстранят от должности, — предполагает Боуз в соцсети Х. - Или если он не выполнит требования Белого дома как по мирному соглашению, так и по ископаемым».

Если Вашингтон бросит Киев, то США и РФ продолжат восстанавливать отношения в экономическом и геостратегическом плане.

В Германии сравнили план Трампа по Украине с разделом Третьего рейха

Выход Вашингтона это, как уверен Боуз, «смертный приговор Киеву и Зеленскому», которого Трамп сильно недолюбливает.

Накануне президент США обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.