Токаев заявил о провале на западе концепции мультикультурализма

Запад столкнулся с провалом концепции мультикультурализма и мультиэтничности, потому его представители удивляются гармоничному сочетанию в Казахстане различных культур, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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"Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма", - приводит слова Токаева его пресс-служба.