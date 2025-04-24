В Тбилиси доставили тело Церетели

Тело скульптора Зураба Церетели доставили из Москвы в Тбилиси. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в основанном скульптором Музее современного искусства.

В музее уже идут подготовительные работы для гражданской панихиды, которая начнется в четверг в 14:00 (13:00 мск). Уже готов "Зал аргонавтов" музея, где поставят гроб скульптора. В зале стоит портрет Церетели рядом со скульптурой его работы. Также на большом экране показывают кадры его работ.

Панихида по монументалисту пройдет и 25 апреля в музее. 26 апреля тело Церетели доставят в церковь иконы Божьей Матери, расположенную рядом с Дидубийским пантеоном. Там также пройдет панихида и отпевание, после чего в 14:00 его похоронят.

Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года, причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля отпевание скульптора прошло в Москве в храме Христа Спасителя.