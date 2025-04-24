Турции предрекли разрушительную катастрофу

Землетрясение в Стамбуле, которое произошло 23 апреля, было предвестником более масштабного — его магнитуда составит от 7 до 7,2. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49 (совпадает с мск). За ним последовали афтершоки. В результате произошедшего катаклизма пострадали 236 человек, жертв и масштабных разрушений нет.

«Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — заявил Эрджан.

По его оценкам, столь масштабное землетрясение может произойти сравнительно не скоро — между 2045 и 2075 годами.

Эрдоган назвал еще одну угрозу для для Турции

Ученый считает, что тем, чей дом построен после ужесточения строительных регламентов в 1999 году, следует опасаться землетрясения в меньшей степени. Это касается и тех жителей Стамбула, чей район находится на прочной почве.