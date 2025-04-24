СМИ раскрыли страх Европы из-за Украины

Чиновники в Европе опасаются, что противоречия по поводу предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения европейских столиц Европы с Вашингтоном, подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в конце июня, пишет Financial Times (FT).

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По информации издания, настойчивые требования хозяина Белого дома о том, чтобы Украина официально признала Крым российской территорией в рамках мирного соглашения с Российской Федерацией, "внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или встать на сторону Вашингтона".

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит западного военно-политического блока в конце июня, поделились подробностями авторы публикации.

Раскрыт тайный смысл плана Трампа по Украине

22 апреля WP со ссылкой на источники написала о том, что Соединенные Штаты на встрече по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была состояться 23 апреля в Лондоне, собирались предложить европейским государстам и Украине признать Крым российской территорией, при этом союзники Киева надеялись в обмен получить гарантии безопасности для бывшей советской республики.

23 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что его слова по поводу Крыма вредят мирным переговорам с Российской Федерацией. По словам главы американского государства, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому нужно или подписать мирное соглашение, или он потеряет всю страну уже через 3 года.