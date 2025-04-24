«Горы мусора и крысы»: что происходит в английском Бирмингеме?

Второй по величине город Великобритании Бирмингем утопает в бытовых отходах из-за забастовки мусорщиков, а жители жалуются на расплодившихся крыс. Репортаж из города опубликовала в своем YouTube-канале «Русская служба Би-би-си».

По данным издания, обычно мусор вывозят два раза в неделю, однако последний раз город «почистили» перед Пасхой, которая была 20 апреля, и следующий этап планируется только через пять недель.

«Уже почти 8 недель мы тут складируем мусор. Иногда они приезжают на две-три недели позже. Теплая погода, конечно же, не помогает. Крысы начинают плодиться. Рано или поздно, мы надеемся, все это уберут, но что будет с крысами? Куда они денутся?» - рассказал местный житель, за спиной которого прямо на тротуаре свалены мусорные мешки с бытовыми отходами.

В городе работают только пять мобильных пунктов сбора мусора, куда жители могут сдать отходы. И для того, чтобы не было давки, власти ввели бронирование времени. При этом жители Бирмингема жалуются, что в более богатых районах мусор вывозят гораздо чаще, чем с окраин, отмечает издание.

«Мусорогеддон» в городе произошел из-за изменений в оплате труда коммунальных служб и объявленной 11 марта всеобщей забастовки профсоюзов, которая продолжается до сих пор. Переговоры между профсоюзом и городским советом пока не дали результатов.

Ранее американский блогер Дэн Касл сравнил Москву и Нью-Йорк. По его словам, в российской столице улицы гораздо чище, чем в американском крупном городе. Как уточнил Касл, в Москве «мусора вообще нет». Он также отметил, что на улицах Нью-Йорка десятки бездомных и людей, употребляющих наркотики, но это «никого не беспокоит».