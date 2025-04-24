Президент Латвии утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом сообщил портал Delfi.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", - указывается в пояснительной записке к закону.

По оценкам Риги, противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения усиливают обороноспособность, и их невозможно заменить альтернативными решениями. Вместе с тем отмечается, что Латвия по-прежнему обязуется "свести к минимуму влияние военных операций на гражданское население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права".

Ранее Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции. Во внешнеполитическом ведомстве балтийской республики рассчитывают, что она покинет соглашение синхронно с Литвой, Польшей и Эстонией.

18 марта министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции. Такой шаг они аргументировали тем, что якобы военные угрозы государствам - членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.