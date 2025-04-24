Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место.

«Американский президент в социальной сети разорвал Зеленского на 1000 кусочков, а также разоблачил его. Глава киевского режима отказывается от мира!» - отметил Филиппо.

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Напомним, что накануне Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с РФ. Помимо прочего, Трамп добавил, что украинскому лидеру нужно либо заключить мир, либо он потеряет страну через несколько лет.