Пашинян отреагировал на сжигание флагов Турции и Азербайджана

Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Ереване, и назвал это провокацией.
Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.
"Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - отметила Багдасарян.