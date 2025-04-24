Пашинян отреагировал на сжигание флагов Турции и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Ереване, и назвал это провокацией.

Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.