Пока вы спали: ссора Маска и Бессента и вопрос Трампу о Крыме

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Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент устроили ссору в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

"На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США, сообщили Axios два свидетеля и три осведомленных источника", - говорится в материале.

Отмечается, что перепалка была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками, чтобы избежать дальнейшую эскалацию.

СМИ: попытка вручить Додику повестку о явке в полицию завершилась неудачно

Инспекторы Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ) попытались вручить повестку о необходимости явки в полицию президенту Республики Сербской БиГ Милораду Додику, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской.

"Инспекторы сказали, что пришли вручить повестку президенту Республики Сербской. Полиция РС БиГ отреагировала и заявила, что это невозможно. После этого инспекторы удалились", — передает телеканал.

Отмечается, что Додик в среду встречался с главами муниципалитетов и мэром Восточного Сараево. В это время к территории административного центра Республики Сербской подошли три инспектора SIPA, деятельность этой структуры, как и суда и прокуратуры БиГ, запрещена на территории Республики Сербской. Однако передать повестку помешали представители министерства внутренних дел Республики Сербской.

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российским. При этом американский лидер отметил, что хочет завершения конфликта, сообщает РИА Новости.

"Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков", – ответил Трамп журналистам.

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента в московском суде, пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

"Истец: Лешкевич В.В.*, ответчик: министерство юстиции Российской Федерации", - рассказали в суде.

Отмечается, что дата заседания еще не назначена. Согласно картотеке, исковое заявление Лешкевича* поступило в суд во вторник. В реестр иностранных агентов рэпер был внесен в январе прошлого года.

"Не более чем ширма": Пушков объяснил срыв встречи в Лондоне

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что решение о переносе встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись парламентария в Telegram-канале.

"Встреча глав МИД в Лондоне отложена, то есть, сорвана Киевом. Это не вызывает удивления", — написал Пушков.

Он также отметил, что США сочли бессмысленной встречу после очередных заявлений Зеленского.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента