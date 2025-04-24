В США спрогнозировали действия Зеленского после критики Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что сможет действовать в одиночку или при поддержке Европы в случае потери помощи со стороны США. Об этом пишет редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп, выступая с критикой в адрес Зеленского, считает, что у него на руках есть козыри, однако не все разделяют такую точку зрения.

«Европа, Россия и Китай, вероятно, видят это по-другому», — отметил Хайльбрунн.

Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

Ранее стало известно, что Трамп разочарован ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что переговорному процессу вредят высказывания Зеленского об отказе Киева признать Крым частью России.