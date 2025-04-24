План президента США Дональда Трампа по Украине очень похож на раздел Третьего рейха. Об этом заявил журналист Ульрих Райтц на YouTube-канале Focus online.

«Это напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал он.

В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

По его словам, Крым будет признан частью России «почти в соответствии с международным правом», как это было с восточными землями Германии, отошедшими Польше по итогам Второй мировой войны. Восток Украины, в свою очередь, обретет статус, схожий со статусом Германской Демократической Республики (ГДР).

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил идею спецпосланника Трампа Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля.